TS – Malagò ecco l’annuncio sulla candidatura alla presidenza della Figc | anche la Serie B lo appoggia

Un nuovo sviluppo riguarda la possibile candidatura alla presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il presidente attuale ha annunciato di aver deciso di sciogliere le riserve a seguito di incontri con le componenti e con la presidente della Cio. La notizia ha suscitato molte discussioni, e anche la Serie B avrebbe manifestato il proprio supporto alla candidatura.

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