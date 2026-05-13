TS – Malagò ecco l’annuncio sulla candidatura alla presidenza della Figc | anche la Serie B lo appoggia
Un nuovo sviluppo riguarda la possibile candidatura alla presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il presidente attuale ha annunciato di aver deciso di sciogliere le riserve a seguito di incontri con le componenti e con la presidente della Cio. La notizia ha suscitato molte discussioni, e anche la Serie B avrebbe manifestato il proprio supporto alla candidatura.
2026-05-12 21:13:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news di Tuttosport: “ Lo avevo detto e sono stato di parola, per rispetto istituzionale della presidente Cio Coventry che era qui a Roma e delle componenti ho sempre ribadito che avrei sciolto le riserve subito dopo. Confermo che domani mattina depositerò in Federcalcio la mia candidatura alla presidenza”. Così Giovanni Malagò all’ANSA, annuncia la sua candidatura in vista delle prossime elezioni della FIGC. La nota della Serie B. “ La LNPB comunica il completamento del percorso intrapreso nelle scorse settimane sul tema dell’Assemblea Elettiva Federale del prossimo 22 giugno, incentrato sul metodo e sui contenuti, concretizzatosi con la stesura di un documento programmatico.🔗 Leggi su Justcalcio.com
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