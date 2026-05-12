Malagò scioglie le riserve | Depositerò la mia candidatura alla presidenza FIGC

Da sportface.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovanni Malagò ha comunicato che presenterà ufficialmente la sua candidatura alla presidenza della FIGC. La decisione è stata annunciata questa sera, confermando quanto aveva dichiarato in precedenza. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sul percorso elettorale o sui piani futuri, ma l’annuncio rappresenta un passo importante nel contesto delle prossime elezioni per il massimo organismo calcistico nazionale.

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“Lo avevo detto e sono stato di parola”. Giovanni Malagò mantiene la promessa e apre ufficialmente la corsa alla presidenza della FIGC. L’ex numero uno del CONI ha annunciato che domani mattina depositerà in Federcalcio la sua candidatura, pronta a raccogliere un’eredità pesante dopo la terza esclusione consecutiva dell’Italia dai Mondiali, maturata ai playoff di marzo contro la Bosnia. Non è una decisione presa alla leggera. Nelle ultime settimane, dalla Lega Serie A a una lunga lista di allenatori e calciatori, il coro di consensi verso il dirigente romano si è fatto sempre più forte. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it

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