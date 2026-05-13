Il Segretario di Stato americano e il suo omologo cinese hanno raggiunto un accordo sulla questione dei pedaggi nel passaggio di Hormuz. Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti ha effettuato un viaggio a Pechino, segnando un momento di comunicazione tra le due nazioni. Le dichiarazioni ufficiali indicano che Stati Uniti e Cina condividono una posizione di netto rifiuto riguardo al pagamento dei pedaggi nella regione strategica.

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio e il suo omologo cinese Wang Yi avrebbero concordato, durante una conversazione telefonica avvenuta ad aprile, di non consentire a nessun Paese di imporre pedaggi per il transito attraverso lo Stretto di Hormuz, lo scrive l’agenzia giapponese Kyodo News citando il portavoce del dipartimento di Stato, Tommy Pigott. “Durante la loro conversazione del 30 aprile, Rubio e Wang hanno concordato che nessun Paese o organizzazione può essere autorizzato a imporre pedaggi per attraversare le vie navigabili internazionali come lo Stretto di Hormuz”, ha affermato aggiungendo che i due hanno inoltre concordato che Washington e Pechino dovrebbero costruire una “relazione costruttiva di stabilità strategica basata sul rispetto e sulla reciprocità”, ha aggiunto il portavoce.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Trump vola a Pechino, Usa e Cina sono concordi sul “no” al pagamento dei pedaggi a Hormuz

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Trump says he asked China's Xi not to give Iran weapons

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