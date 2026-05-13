Stasera il presidente degli Stati Uniti arriverà a Pechino insieme a una delegazione di imprenditori. La visita si svolge in un momento di tensione internazionale, con l’amministrazione americana che mantiene un atteggiamento di fermezza nei confronti dell’Iran. Nonostante le dichiarazioni ufficiali, si parla di un tentativo di rafforzare legami e trovare sostegni per le azioni intraprese. La presenza a Pechino si inserisce in un quadro di relazioni complesse tra le due potenze.

Stasera il presidente Trump sarà a Pechino, assieme a una delegazione di manager. Il numero uno della Casa Bianca cerca sponda per la guerra in Iran, ma non ammette di averne bisogno. Servizio di Marco Burini TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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Trump vola in Cina, in cerca di sponde per la guerra in Iran

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