Durante la notte, sono stati segnalati attacchi missilistici su Tel Aviv, raid israeliani su Teheran e operazioni nel Libano meridionale. Nel frattempo, è stato confermato l'uccisione del braccio destro della Guida Suprema iraniana. Trump ha dichiarato che non ci saranno accordi e che si prospetta una resa incondizionata, mentre Rubio ha previsto che il conflitto durerà diverse settimane. Russia e Cina sono schierate a sostegno dell’Iran.

Il conflitto tra Iran, Israelee Stati Uniti entra in una nuova fase mentre la notte è segnata da missili su Tel Aviv, nuovi raid israeliani su Teherane attacchi nel Libano meridionale. Teheran alza il tono dello scontro anche sul piano politico e minaccia direttamente l’Europa, accusata di silenzio sulle violazioni del diritto internazionale. A Washington la Camera dei rappresentantirespinge la risoluzione per limitare i poteri di guerra del presidente Donald Trump, mentre il segretario alla Difesa Pete Hegsethribadisce che gli Stati Uniti hanno le scorte di armi per sostenere il conflitto a lungo. Su Truth, il presidente degli Stati Uniti ha ribadito che non ci sarà alcun accordo con l’Iran se non la resa incondizionata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra Iran-Israele, ucciso braccio destro Guida Suprema. Trump: “Nessun accordo, resa incondizionata”. Rubio: “Guerra durerà diverse settimane”. Russia e Cina al fianco dell’Iran

Guerra in Iran, Trump: “Nessun accordo con Teheran, tranne la resa incondizionata. Stretto di Hormuz? Tutto risolto”WASHINGTON – “Non ci sarà alcun accordo con l’Iran se non la resa incondizionata!”.

Guerra Israele-Usa-Iran, Trump vuole la resa incondizionata. Vertice tra Starmer-Meloni-Merz-Macron: «Diplomazia e coordinamento militare» – La direttaLavorare insieme per «la diplomazia e il coordinamento militare» in risposta all’escalation bellica innescata in Medio Oriente dagli attacchi di Usa...

Guerra Iran-Usa vicina Trump: «Non ho ancora deciso»

Tutto quello che riguarda Guerra Iran Israele ucciso braccio....

Temi più discussi: Israele e Stati Uniti attaccano l'Iran, Khamenei viene ucciso - COME E' COMINCIATA LA GUERRA; Media: Anche l’ex presidente Ahmadinejad ucciso in raid. Migliaia di voli cancellati, è caos; Ali Khamenei è stato ucciso, cosa sta succedendo dopo l'attacco di Israele e Stati Uniti contro l'Iran; Iran, ucciso Khamenei. Continuano i bombardamenti Usa-Israele.

Israele e Stati Uniti attaccano l'Iran, Khamenei viene ucciso - COME E' COMINCIATA LA GUERRATrump: 'Ci sono alcuni buoni candidati per guidare il Paese'. Chiuso lo stretto di Hormuz. Esplosioni a Dubai e Tel Aviv (ANSA) ... ansa.it

Ali Khamenei è stato ucciso, cosa sta succedendo dopo l'attacco di Israele e Stati Uniti contro l'IranDecine di attacchi condotti da Stati Uniti e Israele hanno colpito obiettivi strategici e vertici istituzionali in Iran e ucciso la Guida Suprema Ali Khamenei. Il regime di Teheran ha risposto con mis ... wired.it

Settimo giorno di conflitto in Iran: gli aggiornamenti dalla guerra dopo l'attacco di Usa e Israele con le ultime notizie di oggi, venerdì 6 marzo, in tempo reale. L'esercito israeliano ha lanciato una serie di attacchi aerei su Teheran, in quella che ha descritto come - facebook.com facebook

#Iran Guerra, la versione di #Israele x.com