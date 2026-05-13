Donald Trump ha incontrato recentemente il presidente cinese, segnando un momento di attenzione verso Pechino. Nel frattempo, un politico italiano ha manifestato un rinnovato interesse per la Cina, riscoprendo il fascino del Paese. La presenza di entrambe le figure evidenzia come, anche a sinistra, ci siano state variazioni rispetto ai giudizi precedenti su Pechino. La scena politica internazionale si muove in un contesto di rapporti e incontri tra leader di Stati diversi.

La scena è irresistibile. Fino a ieri Donald Trump veniva descritto dalla sinistra come il barbaro populista deciso a demolire l’ordine mondiale. Poi è bastato un volo per Pechino perché lo stesso Trump diventasse il protagonista del “dialogo che serve al mondo”. Parola di Romano Prodi, che nel suo editoriale sul Messaggero ha descritto il vertice sino-americano alle porte con toni così concilianti da sembrare più vicini a un comunicato del Dipartimento propaganda — e non è un eufemismo — del Partito comunista cinese che a un’analisi europea di politica estera. Bandiere rosse per il Celeste Impero. Del resto, si sa, quando si parla di Cina, una certa sinistra perde da sempre ogni residuo spirito critico.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Trump vola da Xi e Prodi riscopre il fascino del Celeste Impero: ma a sinistra non è l’unico “innamorato” di Pechino

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