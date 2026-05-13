Trump sul nucleare iraniano | ‘Non otterrà mai le armi atomiche

L'ex presidente ha dichiarato che l’Iran non otterrà mai armi nucleari, rafforzando la sua posizione sulla questione. Nel frattempo, il prezzo del petrolio si aggira intorno ai 99 dollari al barile, con la Casa Bianca che non ha mostrato segnali di cambiamento. La fermezza di Trump su questo tema ha suscitato discussioni tra gli analisti, mentre le domande sul possibile impatto sui mercati energetici restano aperte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come influirà la fermezza di Trump sul prezzo del petrolio?. Perché la Casa Bianca accetta il greggio a 99 dollari?. Quali sono le reali promesse infrante fatte dai leader di Teheran?. Cosa accadrà ai mercati energetici dopo il viaggio in Cina?.? In Breve Prezzo del greggio toccato quota 99 dollari nella giornata di ieri.. Stime trimestrali prevedevano crescita petrolifera superiore ai valori registrati.. Trump parte per la Cina dopo le dichiarazioni su Teheran.. Priorità nucleare iraniana prevale sulla gestione costi energetici globali.. Washington, 12 maggio 2026: Donald Trump ha ribadito la linea ferma degli Stati Uniti contro il nucleare iraniano durante un confronto con poco prima del suo viaggio verso la Cina.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trump sul nucleare iraniano: ‘Non otterrà mai le armi atomiche ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Tensione USA-Iran: Trump lancia ultimatum sul nucleare, Teheran risponde con forza Notizie correlate Tensione nucleare, Trump lancia l’ultimatum all’Iran: “Basta armi atomiche o niente accordo”Si alza il livello dello scontro diplomatico tra Stati Uniti e Iran, mentre a Islamabad prende forma un delicato tavolo negoziale che potrebbe... La nuova corsa al nucleare: chi finanzia e chi produce le armi atomicheLo scorso gennaio il Bulletin of the Atomic Scientists, che nel 1947 ha istituito il simbolico “Orologio dell’Apocalisse” – noto come Doomsday Clock... Temi più discussi: La settimana politica: tensione ancora alta tra Hormuz e nucleare; Iran, la risposta alla proposta Usa sul Wsj: dal nucleare a Hormuz; Iran, minaccia a Trump: Uranio al 90% se riprendono gli attacchi Usa; Iran-Usa, la mossa di Trump: 7 giorni per evitare la guerra. Ecco il piano segreto in 14 punti. Papa Leone XIV accusa Trump di mentire sulla posizione del Vaticano sul nucleare iraniano x.com Trump pronto a incontrare Xi a Pechino mentre la guerra e l'inflazione pesano sulla sua presidenza - reddit.com reddit Trump valuta ‘nuova’ guerra in Iran: attesa mossa Cina | Teheran minaccia: raid USA? Puntiamo bomba atomicaScenari di guerra in Medio Oriente, i nodi sul tavolo: Trump in Cina, lo scontro su Hormuz e la minaccia nucleare di Teheran. Attese mosse da Xi ... ilsussidiario.net Iran, paura per il nucleare: la minaccia dell'uranio al 90% e la trattativa segreta sulla «polvere» di Trump. L'ultima sfida per il MediorienteIl programma nucleare iraniano è arrivato al punto di rottura. Il Parlamento di Teheran ha messo sul tavolo l'opzione più estrema: ... msn.com