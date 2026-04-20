Le tensioni tra Stati Uniti e Iran riguardo al programma nucleare si intensificano, con l’amministrazione americana che ha lanciato un ultimatum all’Iran, chiedendo di rinunciare alle armi atomiche per proseguire i negoziati. Nel frattempo, a Islamabad si stanno svolgendo incontri diplomatici volti a trovare una soluzione alla crisi, in un clima di incertezza che potrebbe portare a una svolta o a un nuovo blocco nei rapporti tra le parti coinvolte.

Si alza il livello dello scontro diplomatico tra Stati Uniti e Iran, mentre a Islamabad prende forma un delicato tavolo negoziale che potrebbe segnare una svolta – o un nuovo stallo – nella crisi internazionale. Al centro, una richiesta definita “non negoziabile” dal presidente americano Donald Trump: Teheran deve rinunciare definitivamente all’arma nucleare. “Sbarazzatevi delle armi nucleari. È molto semplice”, ha dichiarato Trump in un’intervista al New York Post, sottolineando come l’Iran abbia “un grande potenziale” per prosperare senza il peso delle tensioni militari. “Potrebbe essere davvero un Paese meraviglioso”, ha aggiunto, aprendo però a uno scenario chiaro: nessun compromesso su questo punto.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Tensione nucleare, Trump lancia l’ultimatum all’Iran: “Basta armi atomiche o niente accordo”

Tensione USA-Iran: Trump lancia ultimatum sul nucleare, Teheran risponde con forza

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