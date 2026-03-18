Trump smentito dalla sua intelligence | l’Iran non stava ricostruendo il programma nucleare

L'intelligence americana ha chiarito che l’Iran non stava ricostruendo il suo programma nucleare, smentendo le accuse fatte da un ex presidente. La notizia arriva in un momento di crescente tensione tra Stati Uniti e Iran, con scontri e minacce che continuano a caratterizzare il contesto internazionale. La situazione rimane complessa e al centro di attenzione politica e diplomatica.

La guerra contro l’Iran si trascina tra bombardamenti, minacce e tensioni globali, ma negli Stati Uniti si apre una crepa politica sempre più evidente. A incrinare la narrativa della Casa Bianca non è l’opposizione democratica né un governo straniero. A mettere in discussione una delle principali giustificazioni dell’intervento militare è la stessa intelligence americana, che nelle ultime ore ha fornito una valutazione molto diversa rispetto alle dichiarazioni del presidente Donald Trump. Secondo quanto emerso da audizioni e briefing a Washington, le agenzie di sicurezza statunitensi ritengono che l’Iran non stesse tentando di ricostruire il proprio programma nucleare dopo i raid che nei mesi scorsi hanno colpito diversi impianti strategici. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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