Iran ha missili in abbondanza intelligence Usa smentisce Trump

Recentemente, il presidente degli Stati Uniti ha affermato che l'Iran sarebbe stato annientato, ma le analisi dell'intelligence statunitense presentano una versione differente. Secondo le fonti ufficiali, l'Iran dispone di un notevole arsenale di missili, contrariamente alle dichiarazioni del presidente. La questione riguarda la presenza di capacità militari significative e il loro impiego, che vengono monitorate attentamente dalle agenzie di intelligence.

(Adnkronos) – "L'Iran è stato annientato". Parola di Donald Trump. L'intelligence, però, smentisce il presidente degli Stati Uniti e delinea un quadro totalmente diverso. Teheran è ancora una minaccia perché dispone di missili in abbondanza. Trump, nelle ultime settimane, ha descritto un nemico in ginocchio: "L'Iran non ha più la Marina, non ha l'Aeronautica, le. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Trump prepara l’attacco all’Iran, Teheran punta i missili sugli USA tra le proteste

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Sistemi di difesa aerea americani come THAAD e Patriot non sono riusciti a fermare gli attacchi missilistici iraniani. L'Iran ha applicato un attacco di saturazione-guerra elettronica, droni, missili da crociera e missili balistici tutto in una volta. 3/3 x.com

L'intelligence statunitense mostra che l'Iran mantiene capacità missilistiche sostanziali — Accesso gratuito all'articolo reddit

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