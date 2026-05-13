In un discorso recente, l’ex presidente ha affermato che l’Iran dovrebbe rinunciare completamente all’uranio arricchito. Nel frattempo, i pasdaran hanno rivendicato il controllo del tratto di mare di Hormuz, mentre una nave del Qatar è passata nello Stretto. Negli Emirati Arabi, è stato attivato il sistema di difesa antimissile Iron Dome. La situazione rimane tesa nella regione e tiene alta l’attenzione internazionale.

Il confronto fra Stati Uniti e Iran continua a oscillare tra diplomazia, minacce militari e crescente pressione militare nel Golfo Persico. Nelle ultime ore Donald Trump ha riunito alla Casa Bianca il team per la sicurezza nazionale e i vertici delle forze armate americane per discutere le prossime mosse contro Teheran, inclusa la possibilità di riprendere le operazioni militari. Lo ha riferito la Cnn citando fonti dell’amministrazione. Poco dopo, durante una cena con la polizia americana alla Casa Bianca, il presidente ha abbandonato i toni diplomatici. «Le nostre forze armate sono fantastiche, stiamo facendo il c. a tutti», ha dichiarato, rivendicando apertamente le operazioni contro l’Iran, mentre il Pentagono continua formalmente a sostenere la validità del cessate il fuoco.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Trump pungola l’Iran: «Dirà addio al 100% all’uranio arricchito»

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