Trump | ‘Iran accetta di rimuovere l’uranio arricchito’ Iran smentisce

Il ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato che il paese non trasferirà il suo uranio arricchito, smentendo le affermazioni di un precedente annuncio di un funzionario statunitense secondo cui l’Iran avrebbe accettato di rimuovere l’uranio arricchito. La posizione iraniana si basa sulla volontà di mantenere il controllo sulle proprie scorte di uranio e di continuare le attività nucleari senza trasferimenti o smaltimenti.

L’Iran “ha accettato tutto. E’ un ottimo accordo, un accordo meraviglioso”. Lo ha detto Donald Trump in un’intervista a Cbs, durante la quale ha spiegato che Teheran lavorerà con gli Stati Uniti per rimuovere l’uranio arricchito dal paese. “I nostri insieme agli iraniani lavoreranno fianco a fianco per recuperarlo. Poi lo porteremo negli Stati Uniti”, ha osservato spiegando che non saranno necessari “boots on the ground”. Il ministero degli Esteri iraniano afferma che il suo uranio arricchito non verrà trasferito altrove: “L’opzione di trasferire all’estero l’uranio arricchito dell’Iran è inaccettabile”, afferma ai media iraniani il portavoce del ministero.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Trump: ‘Iran accetta di rimuovere l’uranio arricchito’. Iran smentisce Perché Trump sta minacciando di nuovo l’Iran Notizie correlate Iran, l”offerta’ agli Usa per fermare Trump: diluire uranio arricchito al 60%(Adnkronos) – L’Iran prepara la proposta per convincere Donald Trump e scongiurare l’attacco degli Stati Uniti. Trump avverte l'Iran: “Possibile azione militare”. La Farnesina: "Lasciare il Paese". L'Oman: "Teheran ha accettato di non accumulare uranio arricchito"Donald Trump ha riferito di non essere soddisfatto sui negoziati in corso con l’Iran. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Medio Oriente, media Iran: 'Hormuz completamente chiuso' - La giornata dell'8 aprile - LIVEBLOG; Due settimane di tregua dopo la frase shock di Trump: Teheran riaprirà Hormuz; Tregua Iran-Usa, il piano in 10 punti di Teheran che apre uno spiraglio per la fine del conflitto; Non è l’Iran il problema di Trump - Left. Trump: L’Iran accetta tutto Teheran: Non è vero nienteLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Trump: L’Iran accetta tutto Teheran: Non è vero niente pubblicato il 18 Aprile 2026 a firma di Luana De Micco ... ilfattoquotidiano.it Trump accetta la tregua: Stop agli attacchi in Iran per due settimane. Le condizioni dell'accordoDopo avere minacciato un raid devastante, tale da porre fine a un'intera civiltà, il tycoon ferma tutto. Quando riprendono i negoziati e cosa succede adesso ... today.it Trump frustrato dirotta su Cuba Fa sapere di «non rinunciare all’opzione militare» per prendersi l’isola, mentre la «vulnerabilità» aumenta il malessere sociale Roberto Livi x.com Guerra Iran, Trump: «Senza un accordo di pace il blocco dei porti iraniani resta». La replica: se è così richiuderemo Hormuz facebook