? Punti chiave Come si può giocare a un simulatore dove è impossibile vincere?. Cosa succede se il giocatore sceglie di tenersi per mano Melania?. Chi sono i nemici digitali che affronta il protagonista nel gioco?. Perché questo videogioco è stato installato proprio al War Memorial?.? In Breve Personaggi come Kash Patel, Marco Rubio, JD Vance ed Elon Musk popolano il gioco.. Nemici includono la studentessa iraniana di Minab e l'ibrido DEIyatollah.. L'opera risponde ai video della Casa Bianca criticati da Nintendo e Halo.. Installazione disponibile online e nei cabinati arcade presso il War Memorial di Washington DC.. Il collettivo artistico Secret Handshake ha lanciato Operation Epic Furious: Strait to Hell, un simulatore satirico disponibile online e nei cabinati arcade presso il War Memorial di Washington DC.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump nel videogioco: il simulatore satirico dove non si vince mai

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Operation Epic Furious: come funziona il videogioco satirico su Trump e l’Iran in cui non si può mai vincere

PUCS, il sito satirico dove entri per un servizio ed esci con un trauma (proprio come la burocrazia italiana)Se hai mai provato a usare un sito della pubblica amministrazione, potresti riconoscerti subito: entri per fare una semplice richiesta ed esci...

Temi più discussi: Al National Mall la guerra di Trump contro l’Iran diventa un videogioco; La guerra in Iran diventa un gioco arcade per protestare contro Donald Trump; Kas Ghobadi, dall’Iran scenari apocalittici come nei miei videogiochi; La guerra in Iran di Trump diventa un gioco arcade, per protesta.

Operation Epic Furious: come funziona il videogioco satirico su Trump e l’Iran in cui non si può mai vincere x.com

è Koudelka unico nel suo genere per il suo stile? - reddit.com reddit

Operation Epic Furious, il videogioco satirico che trasforma la guerra di Trump in Iran in una partita impossibile da vincereOperation Epic Furious, che prende in giro il presidente statunitense e la sua cerchia, è stato sviluppato da un collettivo di artisti anonimi e si può giocare gratis online ... wired.it

Operation Epic Furious: come funziona il videogioco satirico su Trump e l’Iran in cui non si può mai vincereIl collettivo artistico anonimo Secret Handshake è responsabile del progetto che è giocabile gratuitamente online e su dei cabinati arcade L'articolo Operation Epic Furious: come funziona il videogi ... msn.com