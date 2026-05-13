Operation Epic Furious | come funziona il videogioco satirico su Trump e l’Iran in cui non si può mai vincere

Un collettivo artistico ha creato un videogioco satirico che prende di mira l’amministrazione Trump e la sua presenza nello Stretto di Hormuz. Il gioco, intitolato Operation Epic Furious, mette i giocatori in situazioni che riflettono le tensioni tra Stati Uniti e Iran, ma senza possibilità di vittoria. La Casa Bianca ha storicamente utilizzato i videogiochi per promuovere messaggi politici, ma questa volta il progetto si concentra sulla satira e sulla critica.

La Casa Bianca non è estranea all’utilizzo dei videogiochi per fare propaganda. Ora un collettivo artistico ha usato lo stesso medium per prendere in giro l’amministrazione Trump e il suo sforzo bellico nello Stretto di Hormuz. Il titolo si chiama Operation Epic Furious: Strait to Hell e oltre al teatro iraniano include scontri con il papa e il sindaco di New York Zohran Mamdani, che nel gioco è un “ villain “. A svilupparlo è stato il collettivo anonimo Secret Handshake, i responsabili della statua dorata in stile Jack e Rose di Titanic con protagonisti Trump e Jeffrey Epstein esposta sul National Mall. Chi c’è dietro videogioco di Trump. Il gioco è disponibile gratuitamente sia online, sia in alcuni cabinati arcade posizionati al War Memorial di Washington DC.🔗 Leggi su Open.online

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Temi più discussi: La guerra in Iran diventa un gioco arcade per protestare contro Donald Trump; La guerra in Iran di Trump diventa un gioco arcade, per protesta; Al National Mall la guerra di Trump contro l’Iran diventa un videogioco.

Operation Epic Furious, che prende in giro il presidente statunitense e la sua cerchia, è stato sviluppato da un collettivo di artisti anonimi e si può giocare gratis online x.com

EPIC FURIOUS reddit

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