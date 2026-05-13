Trump | L’Iran sta vincendo? Chi lo dice è un traditore – La diretta

In un messaggio pubblicato sui social, un ex presidente statunitense ha accusato chi sostiene che l’Iran stia ottenendo successi di essere un traditore. La dichiarazione arriva nel 75º giorno di un conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, durante il quale si sono susseguite varie tensioni e dichiarazioni ufficiali. L’ex presidente ha aggiunto che le affermazioni di vittoria per l’Iran sono solo illusioni che alimentano false speranze.

Nel 75esimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran Donald Trump ha scritto su Truth che chi negli Usa dice che l’Iran sta vincendo è un traditore: «Tutto ciò che ottengono è infondere nell’Iran una falsa speranza, laddove non dovrebbe essercene alcuna. Si tratta di codardi americani che fanno il tifo contro il nostro Paese». Nel frattempo oggi i prezzi di petrolio e gas sono in calo e le Borse sono positive, mentre il presidente degli Stati Uniti è in viaggio per la Cina dove incontrerà Xi Jinping. Cina e Usa hanno anche diffuso una dichiarazione congiunta in cui dicono che non ci saranno dazi o pedaggi per passare dallo Stretto di Hormuz.🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ultimatum Trump all’Iran: stanotte morirà un’intera civiltà

Notizie correlate

Iran, la guerra in diretta: Teheran minaccia: “Se attaccati uranio al 90%”, Trump: “Chi dice che sta vincendo è un traditore”Le ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale: Trump valuta ripresa raid, ma è improbabile una decisione prima dell’incontro in Cina con Xi.

Trump attacca i media: "Chi dice che l'Iran sta vincendo è un traditore"Donald Trump è tornato ad attaccare i media sulla guerra contro l'Iran: "Si tratta di codardi americani che fanno il tifo contro il nostro Paese"...

Temi più discussi: L'Iran sta esaminando la proposta Usa per porre fine alla guerra; Il presidente USA Donald Trump sta valutando la ripresa degli attacchi contro l’Iran; Hormuz, Trump fa marcia indietro: Sospesa la missione di scorta alle navi, si cerca un'intesa; La Cia boccia la guerra di Trump: l’Iran può resistere mesi al blocco di Hormuz.

Trump ancora contro i media: Dire che l'Iran ci sta battendo è tradimento; faremo un accordo, vinceremo noi in qualche modo x.com

Pahlavi critica Trump per aver mandato segnali contrastanti sull'Iran reddit

Trump a media: Chi dice che Iran sta vincendo è un traditore. E valuta ripresa raid LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Trump a media: 'Chi dice che Iran sta vincendo è un traditore'. E valuta ripresa raid LIVE ... tg24.sky.it

Guerra Iran, respinto il piano di pace. Trump attacca Teheran: Risposta inaccettabileTeheran respinge il piano americano per porre fine al conflitto, aumentando la tensione con Washington. Restano al centro dello scontro il nucleare iraniano e la sicurezza dello Stretto di Hormuz. notizie.it