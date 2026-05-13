L'ex presidente ha nuovamente criticato i mezzi di informazione, accusandoli di diffondere notizie che dipingono un quadro favorevole all'Iran. Ha definito i giornalisti coinvolti come codardi e ha insistito sul fatto che le informazioni riportate sarebbero tradimenti. La sua retorica si inserisce in un più ampio confronto pubblico con i media, spesso caratterizzato da accuse e dichiarazioni forti riguardo alla copertura delle vicende internazionali.

Donald Trump è tornato ad attaccare i media sulla guerra contro l'Iran: "Si tratta di codardi americani che fanno il tifo contro il nostro Paese" Donald Trump è tornato ad attaccare i media sulla guerra contro l'Iran. "Quando le 'fake News' affermano che il nemico iraniano sta avendo la meglio, militarmente, contro di noi, si tratta di un atto di virtuale Tradimento, data l'assoluta falsità — e persino l'assurdità — di tale dichiarazione", tuona il tycoon in duro post su Truth in cui accusa quei media "di favorire e spalleggiare il nemico!" "Tutto ciò che ottengono è infondere nell'Iran una falsa speranza, laddove non dovrebbe essercene alcuna.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Trump attacca i media: "Chi dice che l'Iran sta vincendo è un traditore"

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