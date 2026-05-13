Iran la guerra in diretta | Teheran minaccia | Se attaccati uranio al 90% Trump | Chi dice che sta vincendo è un traditore

Le tensioni tra Iran e Stati Uniti continuano a crescere, con Teheran che avverte di poter reagire con l’uso di uranio al 90% se viene attaccata. Nel frattempo, l’ex presidente americano ha dichiarato che chi afferma che gli Stati Uniti stanno vincendo è un traditore. Le fonti indicano che Trump sta considerando una ripresa dei raid, anche se una decisione definitiva non è attesa prima dell’incontro in Cina con il presidente cinese.

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