Iran la guerra in diretta | Teheran minaccia | Se attaccati uranio al 90% Trump | Chi dice che sta vincendo è un traditore
Le tensioni tra Iran e Stati Uniti continuano a crescere, con Teheran che avverte di poter reagire con l’uso di uranio al 90% se viene attaccata. Nel frattempo, l’ex presidente americano ha dichiarato che chi afferma che gli Stati Uniti stanno vincendo è un traditore. Le fonti indicano che Trump sta considerando una ripresa dei raid, anche se una decisione definitiva non è attesa prima dell’incontro in Cina con il presidente cinese.
Le ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale: Trump valuta ripresa raid, ma è improbabile una decisione prima dell’incontro in Cina con Xi.🔗 Leggi su Fanpage.it
Golfo Persico in allerta: Trump minaccia un attacco all’Iran
Notizie correlate
Iran, minaccia nucleare: “Arricchiremo l’uranio se attaccati”. Trump certo: la guerra finirà prestoRoma, 13 maggio 2026 – Le armi restano silenti, ma salgono i toni della retorica.
"Se Usa attaccano, uranio arricchito al 90%". La minaccia di TeheranTeheran sta valutando la possibilità di arricchire l'uranio fino al 90% qualora gli Stati Uniti riprendessero gli attacchi contro l'Iran.
Temi più discussi: Oltre la propaganda: quello che Washington non dice sulla guerra contro l’Iran; La guerra all'Iran sta allontanando l'Arabia Saudita dagli USA; Trump rifiuta la proposta dell'Iran, Putin vede la fine della guerra e altre notizie interessanti; Trump vola a Pechino: Cina e Nato non ci servono. Poi attacca i media: Traditori.
Guerra Iran, la Cina invita il Pakistan a intensificare gli sforzi per la pace in Medio Oriente facebook
L’esperto Gause: Trump cerca l’uscita dalla guerra in Iran, ma la Cina difficilmente lo aiuterà x.com
ho comprato Etf sul Brent prima della guerra in Iran. reddit
Iran, la guerra in diretta: Teheran minaccia: Se attaccati uranio al 90%, Trump: Chi dice che sta vincendo è un traditoreLe ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale: Trump valuta ripresa raid, ma è improbabile una decisione prima dell’incontro in Cina con Xi ... fanpage.it
Trump a media: Chi dice che Iran sta vincendo è un traditore. E valuta ripresa raid LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Trump a media: 'Chi dice che Iran sta vincendo è un traditore'. E valuta ripresa raid LIVE ... tg24.sky.it