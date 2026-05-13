Iran la guerra in diretta | Teheran minaccia | Se attaccati uranio al 90% Trump | Chi dice che sta vincendo è un traditore

Da fanpage.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le tensioni tra Iran e Stati Uniti continuano a crescere, con Teheran che avverte di poter reagire con l’uso di uranio al 90% se viene attaccata. Nel frattempo, l’ex presidente americano ha dichiarato che chi afferma che gli Stati Uniti stanno vincendo è un traditore. Le fonti indicano che Trump sta considerando una ripresa dei raid, anche se una decisione definitiva non è attesa prima dell’incontro in Cina con il presidente cinese.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Le ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale: Trump valuta ripresa raid, ma è improbabile una decisione prima dell’incontro in Cina con Xi.🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Golfo Persico in allerta: Trump minaccia un attacco all’Iran

Video Golfo Persico in allerta: Trump minaccia un attacco all’Iran

Notizie correlate

Iran, minaccia nucleare: “Arricchiremo l’uranio se attaccati”. Trump certo: la guerra finirà prestoRoma, 13 maggio 2026 – Le armi restano silenti, ma salgono i toni della retorica.

"Se Usa attaccano, uranio arricchito al 90%". La minaccia di TeheranTeheran sta valutando la possibilità di arricchire l'uranio fino al 90% qualora gli Stati Uniti riprendessero gli attacchi contro l'Iran.

Temi più discussi: Oltre la propaganda: quello che Washington non dice sulla guerra contro l’Iran; La guerra all'Iran sta allontanando l'Arabia Saudita dagli USA; Trump rifiuta la proposta dell'Iran, Putin vede la fine della guerra e altre notizie interessanti; Trump vola a Pechino: Cina e Nato non ci servono. Poi attacca i media: Traditori.

iran la guerra inIran, la guerra in diretta: Teheran minaccia: Se attaccati uranio al 90%, Trump: Chi dice che sta vincendo è un traditoreLe ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale: Trump valuta ripresa raid, ma è improbabile una decisione prima dell’incontro in Cina con Xi ... fanpage.it

iran la guerra inTrump a media: Chi dice che Iran sta vincendo è un traditore. E valuta ripresa raid LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Trump a media: 'Chi dice che Iran sta vincendo è un traditore'. E valuta ripresa raid LIVE ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web