Trump lancia l’offensiva | piano per isolare la Cina e Mosca

L'ex presidente degli Stati Uniti ha annunciato un piano volto a isolare sia la Cina che la Russia, puntando a modificare gli equilibri geopolitici globali. La strategia mira a ridurre la cooperazione tra Mosca e Pechino, considerando le relazioni tra i due paesi come una minaccia per gli interessi americani. La mossa si inserisce in un quadro più ampio di tensioni internazionali, con particolare attenzione alle conseguenze delle scelte di Deng Xiaoping nel contesto delle dinamiche globali.

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? Punti chiave Come può Trump separare Mosca dall'asse strategico con Pechino?. Perché la strategia di Deng Xiaoping ha messo in crisi l'America?. Quali errori degli anni Duemila hanno favorito l'ascesa della Cina?. Come può un nuovo G7+ limitare l'influenza di Xi Jinping?.? In Breve Deng Xiaoping studiò il rapporto Andropov del 1977 per evitare il collasso sovietico.. L'amministrazione Clinton concesse alla Cina lo status di nazione privilegiata nel 2001.. L'intelligence statunitense rilevò il cambio di passo di Xi Jinping nel 2012.. Pelanda propone un G7+ per limitare l'influenza cinese a livello regionale.. L’amministrazione Trump avvia una strategia per ridurre l’influenza della Cina in Africa, Medio Oriente e Sud America, cercando contemporaneamente di separare Mosca dall’asse di Pechino.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trump lancia l’offensiva: piano per isolare la Cina e Mosca ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Donald Trump Warns China of “Big Problems” Over Iran Support | N18G Notizie correlate Pace in Ucraina: Trump usa la Russia per isolare la CinaLa strategia di pace dell’amministrazione Trump si basa su un calcolo geopolitico: avvicinare la Russia per indebolire la Cina. Cina, nuovo piano e-commerce: l’offensiva digitale verso il mondoIl governo di Pechino ha stabilito nuove linee guida per potenziare l’e-commerce di alta qualità. Argomenti più discussi: Iran: tregua in terapia intensiva, Trump valuta la ripresa della guerra, ma è in partenza per la Cina; Trump sospende l'offensiva a Hormuz, ma non l'assedio: il Project Freedom si ferma per i negoziati; Censure libri, come sta la democrazia negli Usa? Chiedetelo ai bibliotecari; Ucraina, finita la tregua: pioggia di droni russi, un morto nell’Est. Mosca: L'Ue non può mediare la pace.