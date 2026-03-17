L’amministrazione Trump ha adottato una strategia di pace in Ucraina che coinvolge un avvicinamento alla Russia, con l’obiettivo di isolare la Cina. Questa mossa mira a rafforzare l’alleanza con Mosca, mentre si cerca di contenere l’influenza cinese nella regione. La strategia si basa su rapporti più stretti con la Russia come mezzo per influenzare gli equilibri geopolitici globali.

La strategia di pace dell’amministrazione Trump si basa su un calcolo geopolitico: avvicinare la Russia per indebolire la Cina. Mentre Steve Witkoff e Jared Kushner continuano i colloqui con l’adviser Kirill Dmitriev, l’obiettivo finale non è solo fermare il conflitto in Ucraina, ma rompere l’alleanza tra Mosca e Pechino. In questo scenario, gli incentivi economici proposti agli statunitensi mirano a staccare la Russia dalla sfera d’influenza cinese, una mossa che preoccupa profondamente le autorità ucraine. La paura è che la storia si ripeta: come accadde con la politica estera tedesca, l’avvicinamento potrebbe non portare alla pace ma a nuove aggressioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pace in Ucraina: Trump usa la Russia per isolare la Cina

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