Cina nuovo piano e-commerce | l’offensiva digitale verso il mondo

Il governo cinese ha annunciato un nuovo piano per l’e-commerce, con l’obiettivo di rafforzare il settore digitale e promuovere lo sviluppo di prodotti di alta qualità. Le linee guida prevedono interventi per sostenere le imprese locali e migliorare le infrastrutture digitali, con l’intento di integrare meglio il commercio online nell’economia reale. La strategia si inserisce in un quadro di investimenti e riforme in ambito tecnologico e commerciale.

Il governo di Pechino ha stabilito nuove linee guida per potenziare l’e-commerce di alta qualità. L’obiettivo è trasformare il commercio digitale in un motore concreto per l’economia reale. L’annuncio arriva dal ministero del Commercio, che ha coordinato l’azione di vari dipartimenti governativi. Il piano punta a fondere i processi digitali con le attività produttive tradizionali. Le misure prevedono un sostegno mirato alle piccole e medie imprese e alle zone rurali. L’innovazione tecnologica deve servire a elevare gli standard dei consumi attraverso la digitalizzazione industriale. L’espansione globale e il nuovo ordine digitale. Pechino intende spingere l’apertura dei propri mercati tramite lo sviluppo dell’e-commerce transfrontaliero. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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