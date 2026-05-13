Il presidente degli Stati Uniti è arrivato a Pechino e ha ricevuto un’accoglienza con una cerimonia sfarzosa. La visita ufficiale prevede incontri con il presidente cinese, con cui discuterà di questioni bilaterali. La missione in Cina è iniziata con una cerimonia di benvenuto che ha coinvolto rappresentanti governativi e ufficiali locali. La visita si protrarrà nei prossimi giorni e prevede diversi incontri ufficiali.

Al via la missione di Trump in Cina. C’è una cerimonia sfarzosa ad accogliere Trump a Pechino, dove si trova per incontrare il presidente cinese Xi Jinping. Le autorità cinesi hanno riservato al presidente Usa Donald Trump un’accoglienza in grande stile, con un tappeto rosso steso in suo onore all’atterraggio dell’Air Force One. Prima di partire Trump aveva dichiarato: “Questo sarà un viaggio emozionante. Accadranno molte cose positive”, aggiungendo che Xi Jinping “è un mio amico. È una persona con cui vado d’accordo”. È la prima volta in nove anni che un presidente Usa va in visita in Cina. L’ultimo era stato proprio Trump, durante il suo primo mandato nel 2017.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Trump in Cina: tappeto rosso per il presidente Usa all’arrivo a Pechino

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China to Trump: Release Venezuela President Maduro now!

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Donald Trump è arrivato a Pechino per la prima visita di un presidente statunitense in Cina da nove anni. Incontrerà Xi Jinping, con cui discuterà tra l'altro di Iran e Taiwan e concluderà importanti accordi commerciali. Nella delegazione statunitense figurano a x.com

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