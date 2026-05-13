Durante la visita di un ex presidente in Cina, si sono aperti alcuni segnali che potrebbero influenzare la situazione legata alla crisi iraniana. Diversi analisti hanno suggerito che questa visita potrebbe avere un impatto sul tema, anche se il protagonista ha precisato che non vede nella Cina un elemento indispensabile per risolvere quella crisi. La visita ha attirato l'attenzione su possibili sviluppi nelle relazioni internazionali, senza però confermare alcuna decisione concreta.

La visita di Trump in Cina accende qualche speranza per risolvere la criticità iraniana. Molti gli analisti che hanno accennato a tale possibilità, tanto che Trump ha dovuto dichiarare che non ha bisogno della Cina per risolvere la crisi. Insieme alle nuove e roboanti minacce contro Teheran sull’ipotesi di riprendere le ostilità e alle immagini IA pubblicate su X, che immortalano l’affondamento di navi iraniane da parte delle forze statunitensi, si tratta di coprirsi le spalle per evitare, o almento attutire, le pressioni di Israele e dei falchi che contrastano l’accordo. Resta, però, un suo cenno sibillino: “ Solo noi e la Cina possiamo ” recuperare l’uranio arricchito iraniano che giace sottoterra.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Trump in Cina: spiragli per la crisi iraniana

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