Il presidente degli Stati Uniti ha espresso critiche nei confronti della posizione adottata dal governo italiano riguardo alla crisi in Iran, evidenziando una certa prudenza. La premier italiana, invece, ha preferito non entrare in uno scontro diretto, concentrandosi invece su questioni come il sostegno all’Ucraina e l’unità tra gli alleati europei e americani. La tensione tra i due paesi si manifesta così attraverso dichiarazioni pubbliche e posizioni divergenti.

Il leader americano critica la prudenza italiana sulla crisi iraniana; la premier evita lo scontro diretto e rilancia su Ucraina e unità euroatlantica.. Per il secondo giorno consecutivo, Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni, segnando un evidente raffreddamento nei rapporti tra Washington e Roma. Il nuovo affondo riguarda la posizione italiana sulla crisi con l’Iran, con l’ex presidente statunitense che ha definito “negativa” la postura della premier. Nel corso di un’intervista con Maria Bartiromo, Trump ha chiarito che il rapporto con l’Italia “non è più lo stesso”, sottolineando come gli Stati Uniti riconsiderino le relazioni con i Paesi che non sostengono la loro linea nella gestione della crisi mediorientale.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Trump attacca Meloni, tensione tra Usa e Italia sulla crisi iraniana

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