Il presidente degli Stati Uniti si trova in Cina, accompagnato da una delegazione di imprenditori statunitensi, tra cui il noto imprenditore Elon Musk. La visita si svolge in un momento in cui la tensione legata alla minaccia nucleare proveniente dall’Iran resta un tema centrale tra le questioni internazionali. La presenza di figure di spicco del settore privato sottolinea l’interesse di entrambe le parti a mantenere rapporti stretti, anche in un contesto di tensioni globali.

La visita di Trump in Cina. Ad accompagnare il presidente americano a Pechino una nutrita delegazione di importanti imprenditori statunitensi, a partire da Elon Musk. Servizio di Nicola Ferrante TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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Trump in Cina con Musk, vertice all’ombra della minaccia atomica iraniana

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