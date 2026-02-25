L' esplosione misteriosa e l' ombra atomica | così gli 007 Usa svelano i piani della Cina

L’esplosione avvenuta nel giugno 2020 presso il sito di Lop Nur si collega alle ricerche degli 007 statunitensi, che sospettano la Cina di aver condotto un test nucleare nascosto. La presenza di attività sospette e le immagini satellitari rafforzano questa ipotesi. Le agenzie di intelligence affermano che Pechino sta sviluppando una nuova generazione di armi atomiche. La vicenda apre uno sguardo sulle possibili implicazioni di questa corsa agli armamenti.

Le agenzie di intelligence degli Stati Uniti ritengono che la Cina starebbe sviluppando una nuova generazione di armi nucleari e che Pechino abbia condotto almeno un test esplosivo segreto nel giugno 2020 presso il sito di Lop Nur, nel nord-ovest del Paese. L’episodio citato si inserirebbe in un piano più ampio di modernizzazione dell’arsenale strategico del Dragone, col chiaro obiettivo di rafforzarne capacità, precisione e flessibilità operativa. Avvicinandola allo status di pari rispetto a Washington e Mosca. Ecco che cosa sappiamo. Il potenziamento nucleare della Cina. Secondo quanto riportato dalla Cnn, un’ esplosione registrata nel giugno 2020 avrebbe avuto una magnitudo di 2. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

