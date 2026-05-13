Un'analisi basata sui numeri cerca di dipingere il profilo di una figura politica molto discussa, evidenziando comportamenti come la manipolazione e il controllo delle fortune. Secondo alcune fonti, la personalità di questa persona si caratterizza per una costante capacità di mantenere equilibrio anche nelle situazioni più caotiche. Le statistiche e i dati sono utilizzati per descrivere questo personaggio, che continua a essere al centro dell'attenzione pubblica.

AGI - Donald Trump svelato dai numeri. Sarebbe “ manipolatore, sovrano di popoli e fortune, sempre in equilibrio anche nel caos”. Non lo dicono gli astri ma le ipotesi di una studiosa di numerologia che si è messa a ragionare sulla data di nascita del presidente degli Stati Uniti: 1441946, “ammesso che sia quella vera”, si affretta a premettere. L'arte di comprendere i numeri. Lei si chiama Patrizia Conversi, 62 anni, romana, da tempo lontana da giornali e tv. In tasca ha una laurea all’Accademia delle Belle Arti di Roma (AbaRoma) e una specializzazione in arte per la terapia. Dalla interpretazione del disagio mentale di bambini e adolescenti (non solo) attraverso le loro rappresentazioni visive, negli ultimi anni è passata alla comprensione dei simboli nei numeri.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Trump, il destino nei numeri

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ROTTURA TOTALE CHOC: Il Procuratore Speciale SIGILLA il destino di Trump

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