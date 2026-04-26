Il presidente degli Stati Uniti sta considerando di rimuovere il direttore dell’FBI, Kash Patel, in seguito a segnalazioni pubblicate da una rivista americana. La decisione arriva dopo che sono emerse alcune notizie riguardanti il suo operato e le sue relazioni con l’ex presidente. La questione ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media, mentre l’amministrazione sta valutando i passi da compiere.

? Cosa sapere Trump valuta il licenziamento del direttore FBI Kash Patel dopo le segnalazioni su The Atlantic.. La rimozione si inserisce nei rimpasti governativi che hanno coinvolto Pam Bondi e Kristi Noem.. Il futuro del direttore dell’Fbi Kash Patel sembra ormai segnato a Washington, dove secondo un funzionario della Casa Bianca è solo una questione di tempo prima che Trump decida di allontanarlo dal comando dell’agenzia. La decisione verrebbe presa dopo il recente licenziamento del segretario alla Marina operato da Pete Hegseth con l’avallo del Presidente. Il clima intorno al vertice del Bureau si è fatto estremamente pesante a causa di una serie di episodi che hanno minato la reputazione del funzionario nelle ultime settimane, portando Trump a manifestare un visibile esasperazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fbi nel mirino: il destino di Kash Patel tra scandali e Trump

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