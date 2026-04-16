Amstel Gold Race | Evenepoel e Skjelmose sfidano il destino nei muri

Questo fine settimana, l’Amstel Gold Race apre ufficialmente il trittico delle classiche delle Ardenne, spostando l’attenzione sui pendii olandesi. La corsa vede protagonisti due ciclisti, uno dei quali ha già ottenuto importanti risultati questa stagione, pronti a sfidarsi sui muri che caratterizzano il percorso. La gara, lunga e impegnativa, attirerà numerosi appassionati e appassionate che seguiranno con attenzione questa prima tappa delle corse di primavera.

La sfida per il primato nelle Ardenne si sposta sui pendii olandesi questo fine settimana, con l’Amstel Gold Race pronta a inaugurare il celebre trittico delle classiche. La competizione, giunta alla sua sessantesima edizione, vedrà i protagonisti del circuito World Tour misurarsi su un percorso di 257,4 chilometri che collegherà Maastricht a Berg en Terblijt nella giornata di domenica 19 aprile. Scenari tecnici e nuovi equilibri tra i favoriti. Il passaggio dalle dure rampe ai percorsi caratterizzati dai muri segna una svolta nel calendario ciclistico stagionale, trasformando radicalmente le dinamiche di gara rispetto alle recenti sfide sul pavé.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Amstel Gold Race: Evenepoel e Skjelmose sfidano il destino nei muri Notizie correlate Amstel Gold Race 2026: percorso, favoriti e dove vederlaIl Trittico delle Ardenne si aprirà domenica 19 aprile con l’Amstel Gold Race 2026, giunta alla 60esima edizione. Amstel Gold Race 2026: orari, tv, programma, streamingLa settimana “santa” del ciclismo mondiale si è conclusa con una spettacolare edizione della Parigi-Roubaix 2026, conquistata da Wout Van Aert al... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Evenepoel sfida Pidcock e Skjelmose, 33 muri: la guida completa; Evenepoel: Al Giro puntiamo su Pellizzari e Pogacar è uno stimolo. L'Islam? Sono felice; Amstel Gold Race 2026: percorso, favoriti, orari e dove vederla in TV e streaming; Startlist provvisoria: Evenepoel, Skjelmose, Pidcock, Healy, Jorgenson, Scaroni. Dove vedere in tv l’Amstel Gold Race 2026: orari, programma, streamingLa stagione delle grandi Classiche del Nord prosegue, ma propone un significativo cambio di scenari: si passa infatti dal pavé ai muri. Gli appassionati ... oasport.it Evenepoel pronto alla sfida: Pogacar resta il benchmark’Amstel Gold Race diventa il primo vero terreno di confronto tra Evenepoel e Pogacar. Il belga arriva con condizione e dichiarazioni chiare: vuole giocarsela ... datasport.it Stefano Zanini e la storica vittoria all’Amstel Gold Race: un ricordo indelebile per il ciclismo varesino. - facebook.com facebook Tim Wellens returns to racing with UAE Team Emirates-XRG, starting at the Freccia del Brabante this Friday after his Kuurne crash. He will also race Amstel Gold Race and Tour Auvergne-Rhône-Alpes ahead of the Tour de France. Read more: x.com