Trump e Xi faccia a faccia per decidere il futuro del mondo | la nuova puntata di Scanner Live

Questa sera alle 21, su YouTube, Valerio Nicolosi condurrà una nuova puntata di Scanner Live, in cui si parlerà del faccia a faccia tra il presidente degli Stati Uniti e il leader di un grande paese asiatico. Durante la diretta, verranno analizzati i temi principali dell’incontro e le possibili conseguenze sulle relazioni internazionali. La discussione coinvolgerà anche esperti di sinologia e analisti politici.

Questa sera dalle ore 21, in diretta su YouTube, Valerio Nicolosi si confronterà con Sinologi e politologi come, Giada Messetti esperta di Cina contemporanea, Martino Marzolis giornalista freelance che segue le vicende statunitensi dal 2006 e Matteo Miavaldi che contribuirà al dibattito parlando di un altro grande attore come l'India. A distruggere gli stereotipi che noi occidentali ci immaginiamo sulla Cina ci sarà Momoka Banana, content creator romana di origini cinesi. Attraverso un'intervista con Alessandra Colarinzi tracceremo una linea più storica sui rapporti che la Cina intrattiene con le altre potenze, scavalcando la dimensione economica del dibattito.🔗 Leggi su Fanpage.it

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