Un vertice tra il presidente degli Stati Uniti e il leader cinese si è svolto recentemente a Pechino, attirando l’attenzione internazionale. Durante l’incontro sono stati discussi diversi temi, tra cui il ruolo di un nuovo comitato commerciale e le future decisioni sui dazi americani imposti alla Cina. Tra le questioni affrontate anche la possibilità di garantire la libera navigazione nello Stretto di Hormuz.

? Domande chiave Come influenzerà il nuovo comitato commerciale i dazi americani sulla Cina?. Chi potrà garantire la libera navigazione nello Stretto di Hormuz?. Perché l'influenza di Xi Jinping è decisiva per il conflitto iraniano?. Cosa accadrà alle risorse petrolifere venezuelane dopo il sequestro di Maduro?.? In Breve Bessent e He Lifeng si incontrano in Corea del Sud prima del vertice.. Proposta di creazione di un comitato commerciale bilaterale permanente tra USA e Cina.. Trump discuterà con Xi la vendita cinese di beni a duplice uso all'Iran.. Il conflitto iniziato il 28 febbraio blocca i flussi energetici nello Stretto di Hormuz.. Donald Trump atterrerà mercoledì 13 maggio a Pechino per un incontro cruciale con Xi Jinping che potrebbe ridefinire i rapporti di forza globali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump a Pechino: il vertice con Xi che sfida l’ordine mondiale

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China Ends US Sanctions Era Tells Refiners Buy Russian Oil; Zelensky Corruption Crisis Donbas Battle

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