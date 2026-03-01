Nella base Maga, l’attacco all’Iran ha provocato divisioni tra i sostenitori repubblicani. Per Carlson si tratta di un’azione “malvagia”, mentre Fuentes chiede al tycoon di intervenire e accusa Israele. Intanto, i democratici spingono per una risoluzione al Congresso, probabilmente votata dopo il 4 marzo, che mira a limitare i poteri di guerra di Donald Trump.

I dem spingono per votare una risoluzione al Congresso – probabilmente non prima di mercoledì 4 marzo – che possa limitare i poteri di guerra di Donald Trump, mentre nella base Maga l’attacco all’Iran spacca l’ala repubblicana più convinta. O che, almeno, è stata quella della prima ora, la più trumpiana. A partire dall’influente conduttore Tucker Carlson, che ha visitato la Casa Bianca proprio la scorsa settimana, ha dichiarato a Jonathan Karl di Abc News che la scelta di attaccare l’ Iran è “assolutamente disgustosa e malvagia”. Carlson, profondamente critico anche nei confronti di Israele, prevede che l’operazione militare a Teheran avrà un effetto dirompente proprio all’interno del movimento Maga, col rischio di estromettere la parte del movimento meno interventista. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’attacco all’Iran spacca la base Maga: per Carlson è “malvagio”, mentre Fuentes implora il tycoon e accusa Israele

Attacco all’Iran, il punto di non ritorno per Trump. Tucker Carlson: “Disgustoso e malvagio”«I neoconservatori vogliono che gli Stati Uniti combattano la guerra di Israele contro l’Iran.

Usa, la base Maga divisa sull’attacco di Trump all’Iran(Adnkronos) – "Smetteremo di correre a rovesciare regimi stranieri di cui non sappiamo nulla, con cui non dovremmo essere coinvolti", aveva promesso...

Contenuti utili per approfondire Iran spacca.

Temi più discussi: L’attacco all’Iran spacca gli industriali del Nord Est: tra speranze di democrazia e spettro del caro-greggio; Trump: Eravamo vicini a un accordo, ma poi l’Iran si è tirato indietro; Israele e Stati Uniti attaccano l’Iran, fuga da Teheran; Attacco USA all'Iran divide il Congresso: scontro tra repubblicani e democratici.

Il racconto dell’attacco Usa-Israele all’Iran minuto per minuto: cos’è successoIl 28 febbraio, dopo settimane di tensione, è scoppiato un nuovo conflitto che vede Stati Uniti e Israele contrapposti all’Iran. Ecco la cronistoria degli eventi più importanti della guerra finora. La ... tg24.sky.it

Trump: «Eravamo vicini a un accordo, ma poi l’Iran si è tirato indietro»Il ministro della Difesa Israel Katz ha comunicato che «Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l’Iran per rimuovere le minacce allo Stato». Colpita anche l’area in cui si trova una residenza ... ilsole24ore.com

Attacco all’Iran, Congresso Usa spaccato. Il repubblicano Massie: “Atto di guerra non autorizzato”. I più vicini a Trump: “Giustificato e necessario” x.com

L'ATTACCO ALL'IRAN E LE RICADUTE / Agrusti (Alto Adriatico) vede la fine di una minaccia: «Si è colpita la testa del serpente». Pozzo (Udine) teme lo stop ai negoziati in Ucraina. Carron (Veneto Est) lancia l'allarme: «A rischio l'export verso il Golfo» - facebook.com facebook