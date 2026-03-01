La base Maga si scaglia contro Donald Trump dopo l’attacco all’Iran, con alcuni sostenitori che lo definiscono “malvagio” e altri che implorano il tycoon di intervenire, accusando Israele. I democratici stanno lavorando a una risoluzione al Congresso, prevista non prima di mercoledì 4 marzo, per limitare i poteri di guerra di Trump. La questione ha diviso l’ala repubblicana più fedele.

I dem spingono per votare una risoluzione al Congresso – probabilmente non prima di mercoledì 4 marzo – che possa limitare i poteri di guerra di Donald Trump, mentre nella base Maga l’attacco all’Iran spacca l’ala repubblicana più convinta. O che, almeno, è stata quella della prima ora, la più trumpiana. A partire dall’influente conduttore Tucker Carlson, che ha visitato la Casa Bianca proprio la scorsa settimana, ha dichiarato a Jonathan Karl di Abc News che la scelta di attaccare l’ Iran è “assolutamente disgustosa e malvagia”. Carlson, profondamente critico anche nei confronti di Israele, prevede che l’operazione militare a Teheran avrà un effetto dirompente proprio all’interno del movimento Maga, col rischio di estromettere la parte del movimento meno interventista. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La base Maga insorge contro Trump dopo l’attacco all’Iran: per Carlson è “malvagio”, mentre Fuentes implora il tycoon e accusa Israele

L’attacco all’Iran spacca la base Maga: per Carlson è “malvagio”, mentre Fuentes implora il tycoon e accusa IsraeleI dem spingono per votare una risoluzione al Congresso – probabilmente non prima di mercoledì 4 marzo – che possa limitare i poteri di guerra di...

Attacco all’Iran, il punto di non ritorno per Trump. Tucker Carlson: “Disgustoso e malvagio”«I neoconservatori vogliono che gli Stati Uniti combattano la guerra di Israele contro l’Iran.

Contenuti e approfondimenti su Maga.

Usa, la base Maga divisa sull’attacco di Trump all’Iran(Adnkronos) - Smetteremo di correre a rovesciare regimi stranieri di cui non sappiamo nulla, con cui non dovremmo essere coinvolti, aveva promesso Donald Trump a Fayettevile, vicino alla base milita ... cn24tv.it

La base Maga contro Trump, Tucker Carlson: «L'attacco all'Iran disgustoso e malvagio»Marjorie Taylor Greene parla di «tradimento» di un presidente che «tutti noi avevamo creduto fosse diverso e che aveva detto basta» ... corriere.it