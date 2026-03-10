Il presidente ha avvertito che le grandi aziende tecnologiche e le istituzioni finanziarie internazionali stanno influenzando sempre più la sovranità degli Stati. Secondo il suo discorso, queste entità giocano un ruolo centrale negli scenari globali e hanno un impatto diretto sulla vita di cittadini e comunità. L’attenzione si concentra sulla crescente presenza di queste realtà nel panorama geopolitico e sulla loro capacità di modificare equilibri tradizionali.

«I protagonisti degli scenari globali, con grande e crescente influenza sulla vita quotidiana di singoli e comunità, sono soggetti tecnologici e finanziari. Sovente vi si fondono i due aspetti. Non si tratta di fenomeni completamente nuovi. Nuova è la pretesa di abbattere gli impegni assunti dopo la seconda guerra mondiale per dare ordine ai rapporti internazionali su base di parità tra gli Stati. La pretesa, infatti, è di agire al di fuori delle regole di Stati e di organismi sovranazionali, erodendo la sovranità dei primi e il crescente ruolo positivo dei secondi». Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo all’Università di Firenze la laurea magistrale Honoris Causa in "Politica, Istituzioni e Mercato». 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Il monito di Mattarella: Big Tech e finanza globale stanno erodendo la sovranità degli Stati

Articoli correlati

Sovranità in vendita: se anche la geopolitica è in mano alle Big TechEserciti, intelligence, infrastrutture critiche: i colossi digitali hanno ridisegnato il commercio globale, la sicurezza nazionale e persino l’agenda...

Venezuela, il presidente della Colombia Petro riposta il tweet di Marine Le Pen e spiazza tutti: «La sovranità degli Stati è sacra e inviolabile»Dopo l’attacco militare statunitense contro il Venezuela, il presidente della Colombia, che ha già dispiegato l’esercito alla frontiera, sorprende...

Una selezione di notizie su Big Tech

Il monito di Mattarella: Big Tech e finanza globale stanno erodendo la sovranità degli Stati«I protagonisti degli scenari globali, con grande e crescente influenza sulla vita quotidiana di singoli e comunità, sono soggetti tecnologici e finanziari. Sovente vi si fondono i due aspetti. Non si ... gazzettadelsud.it

Il monito di Mattarella: Di fronte alla barbarie nel mondo De Gasperi ci parla ancoraIn questo momento difficile della vita del mondo, Alcide De Gasperi ci parla ancora. Di fronte ai rischi che elementi di barbarie ritornino nei rapporti tra gli Stati, nella vita internazionale, ... repubblica.it