La guerra non è una bella notizia per le Big Tech Usa | perché Trump rischia un effetto boomerang

Il 7 marzo 2026, si è verificato un conflitto che coinvolge gli Stati Uniti e Israele, con analisti militari che affermano che le operazioni potrebbero protrarsi più del previsto. La guerra non favorisce le grandi aziende tecnologiche americane, che si trovano a dover affrontare conseguenze impreviste. La situazione ha attirato l’attenzione su come i conflitti armati possano influenzare anche il settore tecnologico.

Roma, 7 marzo 2026 – Molti analisti militari ritengono che gli Usa e Israele abbiano fatto male i loro calcoli e che questa guerra potrebbe essere più lunga e difficile del previsto. Ma c’è un’altra valutazione che per Washington rischia di rivelarsi deleteria tanto quella militare, se errata. Il conflitto sta iniziando a mettere sotto pressione gli investimenti in Intelligenza Artificiale previsti per la regione del Golfo e che erano forniti praticamente solo dalle Big Tech Usa. Proprio nei primi mesi della presidenza Trump si sono visti i più grandi imprenditori del digitale stringere accordi faraonici, resi possibili anche dagli enormi capitali a disposizione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

