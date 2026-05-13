In un intervento recente, un esponente politico ha accusato chi sostiene la vittoria dell’Iran di essere un traditore. Nel frattempo, si attende il prossimo incontro tra il leader di uno dei principali paesi e il presidente cinese, con l’obiettivo di discutere sulla stabilità nel Golfo. I prezzi del petrolio, nonostante il conflitto in corso nella regione, continuano a diminuire, suscitando domande sul motivo di questa tendenza.

? Domande chiave Come influenzerà l'incontro con Xi Jinping la stabilità nel Golfo?. Perché i prezzi del petrolio scendono nonostante il conflitto in corso?. Quanto potere militare resta effettivamente nelle mani dell'Iran oggi?. Chi trarrà vantaggio dall'accordo tra Washington e Pechino sullo Stretto?.? In Breve Iran mantiene il 70% delle capacità missilistiche dopo 75 giorni di conflitto.. Prezzi di petrolio e gas calano dopo accordo USA-Cina sullo Stretto di Hormuz.. Trump incontra Xi Jinping in Cina per discutere rapporti bilaterali tra superpotenze.. Washington e Pechino escludono dazi per il transito marittimo nello Stretto di Hormuz.. Al 75esimo giorno del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, Donald Trump ha accusato duramente gli americani che sostengono la vittoria di Teheran, definendoli traditori del proprio Paese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump: «Chi sostiene la vittoria dell’Iran è un traditore»

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Trump prepara l’attacco all’Iran, Teheran punta i missili sugli USA tra le proteste

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Temi più discussi: Perché Donald Trump incarna la crisi della democrazia liberale; Chi di teoria del complotto ferisce, di teoria del complotto perisce; Chi sono i miliardari finanziatori dietro il super PAC di Trump per le elezioni di medio termine; Trump in Cina, l'entusiasmo da pre-partenza: Non vedo l'ora di essere lì, Xi rispettato da tutti.

#permattinieri ?? ?? ?? Donald Trump sostiene che la guerra con l'Iran potrebbe concludersi con un accordo e avverte che gli attacchi riprenderanno se non se ne raggiungerà uno. Se non si accordano, inizieranno i bombardamenti e, purtroppo, saranno a x.com

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