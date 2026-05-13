Trump atterra a Pechino | Non serve aiuto cinese sull’Iran Caccia Usa sullo Stretto di Hormuz Teheran | Se attacca rispondiamo – La diretta
Il presidente ha recentemente dichiarato che non è necessario l’aiuto cinese riguardo alla situazione in Iran, mentre un caccia statunitense è stato avvistato sullo Stretto di Hormuz. Teheran ha risposto minacciando ritorsioni qualora fosse attaccata. Nel suo ultimo messaggio su Truth, Trump ha criticato chi negli Stati Uniti sostiene che l’Iran stia ottenendo vantaggi, definendo tali affermazioni come tradimento. Questa fase del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran si svolge nel 75° giorno della guerra in corso.
Nel 75esimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran Donald Trump ha scritto su Truth che chi negli Usa dice che l’Iran sta vincendo è un traditore: «Tutto ciò che ottengono è infondere nell’Iran una falsa speranza, laddove non dovrebbe essercene alcuna. Si tratta di codardi americani che fanno il tifo contro il nostro Paese». Nel frattempo oggi i prezzi di petrolio e gas sono in calo e le Borse sono positive, mentre il presidente degli Stati Uniti è in viaggio per la Cina dove incontrerà Xi Jinping. Cina e Usa hanno anche diffuso una dichiarazione congiunta in cui dicono che non ci saranno dazi o pedaggi per passare dallo Stretto di Hormuz.🔗 Leggi su Open.online
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