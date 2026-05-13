Trump atterra a Pechino | Non serve aiuto cinese sull’Iran Caccia Usa sullo Stretto di Hormuz Teheran | Se attacca rispondiamo – La diretta

Il presidente ha recentemente dichiarato che non è necessario l’aiuto cinese riguardo alla situazione in Iran, mentre un caccia statunitense è stato avvistato sullo Stretto di Hormuz. Teheran ha risposto minacciando ritorsioni qualora fosse attaccata. Nel suo ultimo messaggio su Truth, Trump ha criticato chi negli Stati Uniti sostiene che l’Iran stia ottenendo vantaggi, definendo tali affermazioni come tradimento. Questa fase del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran si svolge nel 75° giorno della guerra in corso.

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