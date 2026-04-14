Iran-Usa diretta | petroliera cinese passa Hormuz Pechino | Irresponsabile la chiusura dello Stretto Anche Vance contro il Papa

Una petroliera cinese ha attraversato lo Stretto di Hormuz, attirando l’attenzione internazionale. Il governo cinese ha commentato che la chiusura dello stretto sarebbe irresponsabile, mentre le tensioni tra Stati Uniti e Iran continuano a essere elevate. Nel frattempo, un rappresentante statunitense si è espresso contro il Papa, senza ulteriori dettagli sulla natura di questa presa di posizione. La situazione rimane sotto osservazione, con continui sviluppi in ambito diplomatico e militare.

Roma, 14 aprile 2026 – La tensione e le minacce tra Usa e Iran restano alte, ma il lavoro della diplomazia non si ferma. Così il Pakistan si offre per ospitare un secondo round di colloqui sempre a Islamabad, mentre i media parlano di Ginevra come nuovo luogo di incontro tra le delegazioni di Washington e Teheran che potrebbero vedersi già questo giovedì. Al momento il regime degli ayatollah ha messo sul tavolo uno stop al programma di arricchimento dell’uranio per 5 anni, ma l’amministrazione Trump ne chiede 20. La fragile tregua scadrà tra pochi giorni (intorno al 21-22 aprile). Intanto oggi il Segretario di Stato americano Marco Rubio ospiterà a Washington gli ambasciatori di Israele e Libano per colloqui finalizzati ad arrivare a un accordo di cessate il fuoco.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Iran-Usa diretta: petroliera cinese passa Hormuz. Pechino: “Irresponsabile la chiusura dello Stretto”. Anche Vance contro il Papa Iran-Usa diretta: petroliera cinese passa Hormuz. Xi: “Irresponsabile la chiusura dello Stretto”. Anche Vance contro il PapaRoma, 14 aprile 2026 – La tensione e le minacce tra Usa e Iran restano alte, ma il lavoro della diplomazia non si ferma. Iran-Usa diretta, si lavora a nuovi negoziati. Petroliera cinese passa Hormuz. Anche Vance contro il PapaRoma, 14 aprile 2026 – La tensione e le minacce tra Usa e Iran restano alte, ma il lavoro della diplomazia non si ferma. Dopo il fallimento dei negoziati USA-Iran, Giorgetti, Urso e Tajani avvertono sul rischio recessione per l’Italia con Hormuz di nuovo in tensione. - facebook.com facebook Islamabad offre di ospitare nuovo round di colloqui Usa-Iran. Petroliera cinese attraversa Hormuz nonostante il blocco x.com