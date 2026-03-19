Chi sta vincendo la guerra in Iran? Le finte certezze di Trump i veri dubbi degli esperti e l’impossibile che diventa possibile

In Iran, la situazione sul campo rimane complessa mentre Trump sostiene che gli Stati Uniti stanno

(Questo articolo è apparso su La Rassegna, la newsletter del Corriere: per riceverla basta iscriversi a Il Punto, e lo si può fare qui) «Andiamo alla grande nella guerra. Stiamo stravincendo». E la richiesta di aiuto agli europei perché collaborino alla riapertura dello Stretto di Hormuz, richiesta peraltro respinta? «Francamente, nessuno ha mai visto una cosa del genere, e non ci vorrà molto tempo». Il solito Donald Trump baldanzoso ha risposto così martedì mattina alle domande della nostra Viviana Mazza. Difficile aspettarsi dal presidente americano un’analisi problematica di una guerra su cui ha detto molte cose confuse e contraddittorie. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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