Donald Trump ha comunicato di aver chiesto a Xi Jinping di posticipare di circa un mese l’incontro previsto a Pechino all’inizio di aprile, a causa della guerra in Iran. La richiesta è stata fatta in relazione alla pianificazione del vertice tra i due leader. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli sul motivo specifico di questa decisione.

Donald Trump ha detto di aver chiesto a Xi Jinping di rinviare di circa un mese – a causa della guerra in Iran – il vertice in programma a Pechino per l’inizio di aprile. «Voglio essere qui, devo essere qui. Quindi abbiamo chiesto di rimandare l’incontro di un mese o giù di lì. È molto semplice, abbiamo una guerra in corso», ha detto il presidente Usa parlando con i giornalisti nello Studio Ovale. Donald Trump (Imagoeconomica). Pechino «ha preso atto» della richiesta di Trump. Il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Lin Jian, ha dichiarato che Pechino «ha preso atto» della richiesta della Casa Bianca: «Le due parti sono in comunicazione sulla tempistica della visita del presidente Trump in Cina. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Trump ha chiesto a Xi di rinviare l’incontro in programma a Pechino

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