Il presidente degli Stati Uniti ha rivolto un invito al primo ministro britannico a sfruttare le riserve di petrolio nel Mare del Nord. La dichiarazione è arrivata mentre Trump si preparava a partire per la Cina. Nel frattempo, il leader del Regno Unito si trova sotto pressione interna all’interno del partito, con alcuni membri che chiedono le sue dimissioni. La situazione politica nel paese è al centro dell’attenzione internazionale.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in partenza per la Cina, ha commentato il futuro del primo ministro britannico Keir Starmer, in bilico dopo la fronda interna al Labour che ne vuole le dimissioni. Trump ha suggerito di sfruttare il petrolio del Mare del Nord e lo ha accusato di “mandare in rovina il suo Paese con l’eolico”. Starmer, sotto pressione dopo pesanti sconfitte elettorali locali e le dimissioni di alcuni membri del suo governo, ha respinto le richieste di dimissioni. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Trump a Starmer: "Sfrutti il petrolio del Mare del Nord"

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