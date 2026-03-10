Starmer chiama Meloni e Merz | Piano per proteggere navi a Hormuz Trump e le minacce sul blocco del petrolio Teheran | Attenti voi a non scomparire – La diretta

Il leader dell’opposizione britannica ha chiamato i leader italiani e tedeschi per discutere di un piano volto a proteggere le navi nello stretto di Hormuz. Nel frattempo, l’ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che la guerra finirà presto, ma non nell’immediato. Teheran ha risposto avvertendo gli altri paesi di non scomparire dalla scena internazionale. La situazione rimane tesa e in evoluzione.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che la guerra finirà presto, ma non questa settimana. Nella sua prima conferenza stampa in persona da quando Usa e Israele hanno attaccato l’Iran, prima ha detto che le forze iraniane «hanno perso tutto, non hanno più niente, non hanno più leadership». Poi ha sostenuto che l’attacco statunitense «potrebbe diventare ancora più aggressivo» se i leader iraniani cercheranno di interrompere l’approvvigionamento energetico mondiale. Intanto i Guardiani della Rivoluzione gli rispondono: «Saremo noi a decidere la fine della guerra. L’equilibrio e il futuro status della regione sono ora nelle mani delle nostre forze armate. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Trump e le minacce sul blocco del petrolio. Teheran: «Parole vuote: attenti a non scomparire voi». Altri missili sui paesi del Golfo – La direttaIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che la guerra finirà presto, ma non questa settimana.

Trump all’Iran: «Si arrenda». Teheran: «Non chiudiamo stretto di Hormuz: ma colpiremo ogni nave nemica». Vertice tra Meloni-Starmer-Merz-Macron – La direttaLavorare insieme per «la diplomazia e il coordinamento militare» in risposta all’escalation bellica innescata in Medio Oriente dagli attacchi di Usa...

Una selezione di notizie su Starmer chiama

Temi più discussi: Iran, Meloni sente Merz e Starmer: Lavoriamo alla de-escalation; Guerra Iran, Starmer: 'Uk non coinvolto, imparata lezione Iraq'; Rebelde. Sánchez ricusa Trump: solidali solo Starmer, Macron e il Vaticano (di A. Mauro); Starmer-Meloni-Merz-Macron, 'diplomazia e coordinamento militare su Iran'.

Scudo di Meloni, navi di Macron e caccia di Starmer: le mosse E4Coordinamento tra i leader europei, Merz compreso. La strategia è proteggere Cipro e il Golfo senza contrasti con gli Usa. Mattarella convoca il Consiglio di difesa L'Italia è pronta a portare sistemi ... ilgiornale.it

Iran, Meloni: Italia non in guerra. Con Macron, Merz e Starmer per evitare escalationLa Premier italiana Giorgia Meloni ha confermato la posizione del Paese rispetto al conflitto in Medio Oriente e non solo. newsmondo.it

La destra cercava uno slogan e ha trovato un ritornello. Venerdì scorso, dopo il giro di call internazionali con Macron, Starmer e Merz sulla guerra in Iran, Giorgia Meloni ha trovato un attimo per chiamare Sal Da Vinci, all’anagrafe Salvatore Michael Sorrentino, - facebook.com facebook