La Corea del Nord ha lanciato dieci missili verso il mare del Giappone in risposta alle esercitazioni congiunte tra Stati Uniti e Corea del Sud. I test militari sono stati annunciati come una reazione alle manovre congiunte, e le autorità nordcoreane hanno avvertito che eventuali provocazioni potrebbero portare a conseguenze terribili. La situazione rimane tesa e al centro dell’attenzione internazionale.

Seul, 14 marzo 2026 – La Corea del Nord ha provocato una nuova e pesante escalation militare nel Pacifico lanciando oltre dieci missili balistici verso il Mar del Giappone, un’azione che il Guardian mette in diretta correlazione con le esercitazioni congiunte 'Freedom Shield' tra Stati Uniti e Corea del Sud attualmente in corso. L'operazione, avvenuta sabato 14 marzo 2026, è stata confermata dallo Stato Maggiore congiunto di Seul e dal ministero della Difesa di Tokyo. I vettori sono decollati dall'area di Sunan, vicino alla capitale Pyongyang, intorno alle 13:20 ora locale, percorrendo una traiettoria di circa 340 chilometri prima di inabissarsi in mare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La Corea del Nord e quei 10 missili verso il mare del Giappone, risposta alle esercitazioni Usa-Seul. “Se provocati, conseguenze terribili”

Articoli correlati

La Corea del Nord e quei 10 missili verso il mare del Giappone, la risposta alle esercitazioni Usa-Seul. “Se provocati, conseguenze terribili”Seul, 14 marzo 2026 – La Corea del Nord ha provocato una nuova e pesante escalation militare nel Pacifico lanciando oltre dieci missili balistici...

Leggi anche: Corea del Nord lancia 10 missili verso il Mar del Giappone: tensione con Usa e Seul

Tutti gli aggiornamenti su La Corea del Nord e quei 10 missili...

Temi più discussi: Dalla Corea del Nord il grido della sorella di Kim: Seul e Washington fanno le prove per occuparci; La Corea del Nord equipaggia la Marina con armi nucleari; Nordcorea, lanciati missili balistici verso il Mar del Giappone; Corea del Nord, la sorella del leader Kim Jong-un condanna le esercitazioni congiunte di Usa e Corea del Sud.

La Corea del Nord e quei 10 missili verso il mare del Giappone, la risposta di Pyongyang alle esercitazioni Usa-Seul. Se provocati, conseguenze inimmaginabilmente terribiliIl presidente Trump favorevole a riprendere i contatti con Kim Jong-un. Ma per la sorella del leader gela le aspettative del tycoon: manovre militari di Stati Uniti e Sudcorea viste come prova genera ... quotidiano.net

La Corea del Nord lancia una decina di missili nel Mar del GiapponeIn coincidenza con le esercitazioni annuali tra Corea del Sud e Stati Uniti la Corea del Nord lancia una decina di missili balistici ... aresdifesa.it

Foto scattata il 27 aprile 2018, lato sudcoreano dell’Area di sicurezza congiunta. Il presidente della Corea del Sud e il leader della Corea del Nord si stringono la mano dopo il vertice intercoreano. Kim Jong-un e Moon Jae-in, in quel gesto, rappresentano anni - facebook.com facebook

"Cosa accomuna gli Stati Uniti e la Corea del Nord La passione per il wrestling, per esempio. Ne parliamo nella nuova puntata di "Wrestling for breakfast", il podcast di Teo Filippo Cremonini e Andrea Caravaggio. Ospite della terza puntata Simone Musella. x.com