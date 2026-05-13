Truffe ai danni di anziani nel Lazio | 10 arresti a Napoli

Nella regione Lazio, sono stati denunciati casi di truffe rivolte a persone anziane. Nel corso di un’indagine, le forze dell’ordine hanno eseguito dieci arresti a Napoli, ritenuti responsabili di aver messo in atto questi episodi. La notizia viene resa nota con rispetto per i diritti degli indagati, e si tratta di un’operazione che coinvolge specifici reati di frode e truffa ai danni di persone fragili.

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Tempo di lettura: 2 minuti Si comunica, nel rispetto dei diritti degli indagati ( da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile ) e al fine di salvaguardare il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, che dalle prime luci dell’alba, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tivoli (RM), coadiuvati nella fase operativa dal personale del Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli, stanno dando esecuzione a un’ordinanza che dispone misure cautelari, emessa dal G.I.P. del...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Truffe ai danni di anziani nel Lazio: 10 arresti a Napoli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Truffe agli anziani, 116 colpi in un anno in tutta Italia: 10 arresti(Adnkronos) – Dieci persone, tutte italiane, sono state arrestate dai Carabinieri per associazione per delinquere finalizzata alla truffa e... Banda di napoletani autori di 116 truffe ad anziani in un anno: 10 arrestiI carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tivoli, coadiuvati nella fase operativa dal personale del Comando Provinciale di... Temi più discussi: Truffe in aumento, nuovi tipi e nuovi casi; Crotone: la Polizia di Stato denuncia una donna per truffa ai danni di un anziano - Polizia di Stato; Nuova truffa su Vinted ai danni di chi vende: come riconoscerla e difendersi dalle foto ritoccate con AI; Lucca: i dipendenti dell’ufficio postale sventano una truffa ai danni di un cliente. Possibile che nessuno ha un #sistema di #controllo automatico con #AI dei #bilanci contro le #truffe? @FratellidItalia vuole essere #complice di #politici #corrotti? Non è merito è TRUFFA AI DANNI DELLO STATO AGGRAVATA DALLE CURE MEDICHE NEG x.com Truffe agli anziani, arrestata una banda di dieci personeArrestate dieci persone indiziate di far parte di un’organizzazione specializzata in truffe agli anziani. Sono stati 116 i colpi accertati in un anno per un bottino di mezzo milione di euro. La centr ... gazzettadiparma.it Truffe agli anziani, 116 colpi in un anno in tutta Italia: 10 arresti(Adnkronos) - Dieci persone, tutte italiane, sono state arrestate dai Carabinieri per associazione per delinquere finalizzata alla truffa e all’estorsione nella forma aggravata. L’indagine è partita d ... msn.com