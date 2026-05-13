Banda di napoletani autori di 116 truffe ad anziani in un anno | 10 arresti

Una banda composta da cittadini napoletani è stata coinvolta in 116 truffe a danni di anziani nell’arco di un anno. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tivoli, con il supporto del personale del Comando Provinciale di Napoli, stanno eseguendo un’ordinanza di misure cautelari, emessa dal Gip del Tribunale di Tivoli su richiesta della procura locale. Otto uomini sono già stati arrestati.

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tivoli, coadiuvati nella fase operativa dal personale del Comando Provinciale di Napoli, stanno dando esecuzione a un'ordinanza che dispone misure cautelari, emessa dal Gip del Tribunale di Tivoli, su richiesta della locale.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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