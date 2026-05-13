Truffe agli anziani 116 colpi in un anno in tutta Italia | 10 arresti

Nel corso di un anno, sono state effettuate 116 truffe ai danni di anziani in tutta Italia. Dieci persone sono state arrestate dai Carabinieri, tutte italiane, con l'accusa di aver partecipato a un'associazione criminale che si occupava di truffe e estorsioni aggravate. Le operazioni di polizia hanno coinvolto diverse regioni e portato all'arresto di soggetti ritenuti responsabili di questi reati.

(Adnkronos) – Dieci persone, tutte italiane, sono state arrestate dai Carabinieri per associazione per delinquere finalizzata alla truffa e all’estorsione nella forma aggravata. L’indagine è partita dopo l’ennesima truffa ai danni di un anziano. Quando i militari di Tivoli hanno sequestrato cellulari e schede sim a uno degli indagati, è apparso subito chiaro che dietro. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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