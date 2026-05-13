Truffe agli anziani 116 colpi in un anno | 10 arresti
In un anno sono state registrate 116 truffe ai danni di persone anziane, con un'organizzazione che operava tramite un centralino dedicato. L'indagine ha portato all'arresto di dieci persone coinvolte in queste attività. Le operazioni avevano come obiettivo principale il raggiro di vittime più vulnerabili, e il sistema di coordinamento era gestito attraverso un centro operativo specifico.
Un centralino per coordinare le operazioni che avevano un loro core business: le truffe agli anziani. Ben 116 i casi accertati per un bottino superiore ai 500mila euro. Dieci le persone arrestate.L'indagineI colpi, secondi i riscontri investigativi, sono avvenuti tra il febbraio del 2022 e il.🔗 Leggi su Romatoday.it
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