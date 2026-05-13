Truffe agli anziani 116 colpi in un anno | 10 arresti

In un anno sono state registrate 116 truffe ai danni di persone anziane, con un'organizzazione che operava tramite un centralino dedicato. L'indagine ha portato all'arresto di dieci persone coinvolte in queste attività. Le operazioni avevano come obiettivo principale il raggiro di vittime più vulnerabili, e il sistema di coordinamento era gestito attraverso un centro operativo specifico.

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