Da Napoli truffavano anziani in tutta Italia | 116 colpi in un anno bottino da 500mila euro

Nella mattinata di oggi, a Napoli, sono stati arrestati dieci persone coinvolte in un'associazione criminale che si occupava di truffe ai danni di anziani in diverse regioni italiane. Secondo le indagini, il gruppo avrebbe messo a segno circa 116 colpi in un anno, riuscendo a sottrarre circa 500 mila euro. Le forze dell'ordine hanno eseguito le misure cautelari per contrastare questa attività illegale.

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