Da Napoli truffavano anziani in tutta Italia | 116 colpi in un anno bottino da 500mila euro
Nella mattinata di oggi, a Napoli, sono stati arrestati dieci persone coinvolte in un'associazione criminale che si occupava di truffe ai danni di anziani in diverse regioni italiane. Secondo le indagini, il gruppo avrebbe messo a segno circa 116 colpi in un anno, riuscendo a sottrarre circa 500 mila euro. Le forze dell'ordine hanno eseguito le misure cautelari per contrastare questa attività illegale.
All'alba di oggi, a Napoli, i carabinieri hanno arrestato 10 soggetti, accusati di far parte di una banda specializzata nelle truffe ai danni di persone anziane.🔗 Leggi su Fanpage.it
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