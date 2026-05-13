Truffa superbonus l’inchiesta si allarga in trenta condomini | facciate a pezzi infiltrazioni crediti spariti

Un’indagine sulla truffa legata al superbonus si estende ora a trenta condomini, coinvolgendo gli stessi professionisti: un amministratore, un architetto asseveratore e un commercialista che ha firmato i documenti necessari per ottenere le detrazioni fiscali. I lavori di ristrutturazione hanno portato a facciate sgretolate, infiltrazioni d’acqua e crediti fiscali scomparsi, suscitando preoccupazioni tra i residenti.

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