Truffa superbonus l’inchiesta si allarga in trenta condomini | facciate a pezzi infiltrazioni crediti spariti
Un’indagine sulla truffa legata al superbonus si estende ora a trenta condomini, coinvolgendo gli stessi professionisti: un amministratore, un architetto asseveratore e un commercialista che ha firmato i documenti necessari per ottenere le detrazioni fiscali. I lavori di ristrutturazione hanno portato a facciate sgretolate, infiltrazioni d’acqua e crediti fiscali scomparsi, suscitando preoccupazioni tra i residenti.
Stesso amministratore. Stesso architetto asseveratore. Stesso commercialista che apponeva il visto di conformità richiesto per accedere alle detrazioni fiscali. Prima al 110 per cento, quando valeva ancora il superbonus, oggi al 65. Ci sono altri due palazzi di Milano, finiti in un'inchiesta per.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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