Fatture da 100 milioni lavori lasciati a metà | l' inchiesta per truffa sul superbonus in trenta condomini

Un’indagine riguarda trenta condomini coinvolti in un caso di presunta truffa legata al superbonus. Sono stati trovati lavori incompiuti, un’impresa che si è dissolta e crediti d’imposta prelevati dal cassetto fiscale. Le fatture emesse ammontano a circa 100 milioni di euro. La vicenda si inserisce in un quadro di attività edilizie con crediti fiscali sospetti, già segnalato in altri contesti di bonus edilizi.

I lavori non finiti, l’impresa scomparsa, crediti d’imposta prelevati dal cassetto fiscale. Non una novità, forse, negli anni dei cantieri e della rincorsa ai bonus edilizi. Ma per migliorare la classe energetica di un condominio al Portello sarebbero stati ceduti dei crediti ancora prima.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Truffa sul Superbonus: nelle carte lavori mai fatti in Comuni che non esistono da 100 anniConfisca per un milione di euro nei confronti di due imprenditori del Casertano; tramite falsa documentazione erano stati generati crediti fittizi... Truffa sul Superbonus 110%, sequestrati 3,5 milioni di euroABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione della Guardia di Finanza a Brescia I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Brescia hanno... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: La Gdf di Monza scopre un giro di fatture false da 178 milioni; Giro di fatture per operazioni inesistenti da oltre 2 miliardi: scatta sequestro preventivo contro una società; False fatture, sequestro da 36 milioni in operazione Ghost Credits; Operazione Ghost Credits: ulteriore sequestro da 36 milioni di euro per frode internazionale. Fatture da 100 milioni, lavori lasciati a metà: l'inchiesta per truffa sul superbonus in trenta condominiCantieri mai finiti, fatture emesse prima dei lavori e crediti fiscali ceduti all’insaputa dei residenti. La Procura di Monza indaga su un’impresa edile, due commercialisti, un architetto e un amminis ... milanotoday.it Orologi di lusso e fatture false: scoperto a Malpensa un traffico da oltre 100 milioni di euroLa Procura di Busto Arsizio e la guardia di finanza hanno smantellato un ampio traffico che partiva da Hong Kong e arrivava fino ad una base Nato (del tutto estranea ai fatti) in Campania ... ilgiorno.it Tra le altre cose...dal 15 maggio cambiano le fatture per i lavoratori sportivi - facebook.com facebook Strage di #CransMontana, fatture da migliaia di euro dall'ospedale svizzero ai feriti. #Meloni: "vergognoso" di Valentina Iannicelli x.com