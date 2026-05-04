L' inchiesta per truffa sul superbonus in 30 condomini parte da Monza | fatture da 100 milioni e lavori a metà

Da monzatoday.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'inchiesta giudiziaria ha preso il via a Monza riguardo a un presunto sistema di truffa legato al superbonus, coinvolgendo 30 condomini. Le indagini si concentrano su fatture per circa 100 milioni di euro e lavori che si sono interrotti senza essere completati, con l’azienda coinvolta che è scomparsa. Sono stati inoltre rilevati crediti d’imposta prelevati dal cassetto fiscale. La vicenda si inserisce in una serie di episodi simili legati ai bonus edilizi.

I lavori non finiti, l’impresa scomparsa, crediti d’imposta prelevati dal cassetto fiscale. Non una novità, forse, negli anni dei cantieri e della rincorsa ai bonus edilizi. Ma per migliorare la classe energetica di un condominio al Portello sarebbero stati ceduti dei crediti ancora prima.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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