L' inchiesta per truffa sul superbonus in 30 condomini parte da Monza | fatture da 100 milioni e lavori a metà

Un'inchiesta giudiziaria ha preso il via a Monza riguardo a un presunto sistema di truffa legato al superbonus, coinvolgendo 30 condomini. Le indagini si concentrano su fatture per circa 100 milioni di euro e lavori che si sono interrotti senza essere completati, con l’azienda coinvolta che è scomparsa. Sono stati inoltre rilevati crediti d’imposta prelevati dal cassetto fiscale. La vicenda si inserisce in una serie di episodi simili legati ai bonus edilizi.

I lavori non finiti, l’impresa scomparsa, crediti d’imposta prelevati dal cassetto fiscale. Non una novità, forse, negli anni dei cantieri e della rincorsa ai bonus edilizi. Ma per migliorare la classe energetica di un condominio al Portello sarebbero stati ceduti dei crediti ancora prima.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Fatture da 100 milioni, lavori lasciati a metà: l'inchiesta per truffa sul superbonus in trenta condominiI lavori non finiti, l’impresa scomparsa, crediti d’imposta prelevati dal cassetto fiscale. Superbonus, maxi-truffa da 1,8 milioni: clamoroso, chi sono gli indagatiAltro giorno, altro giro e altra truffa che si lega a doppio filo al Superbonus 110%, lo sciagurato bonus edilizio voluto dal M5s di Giuseppe Conte,... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: L'inchiesta per truffa sul superbonus in 30 condomini parte da Monza: fatture da 100 milioni e lavori a metà; Assegni contraffatti ripuliti grazie al mattone: inchiesta da Asti a Monza; Fatture da 100 milioni, lavori lasciati a metà: l'inchiesta per truffa sul superbonus in trenta condomini; Difesa dei più fragili, arresti per truffa e rapina in diverse province. L'inchiesta per truffa sul superbonus in 30 condomini parte da Monza: fatture da 100 milioni e lavori a metàCantieri mai finiti, fatture emesse prima dei lavori e crediti fiscali ceduti all’insaputa dei residenti. La Procura di Monza indaga su un’impresa edile, due commercialisti, un architetto e un amminis ... monzatoday.it Truffe del finto carabiniere tra Lecco, Como, Monza e Venezia: quattro arresti per raggiri a persone anzianeQuattro persone arrestate tra Lecco, Monza e Venezia per truffe e rapine ai danni di anziani. Recuperati gioielli e denaro. virgilio.it Un’ex biblioteca di Monza sarà riqualificata per ospitare il Museo del Fumetto dopo lo sfratto da Milano. È la svolta che mette fine al calvario dell’istituzione dedicata ai comics https://shorturl.at/IRZO1 - facebook.com facebook Le parole di Renna dopo Monza-Milan x.com